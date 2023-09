Loteria dos EUA deve pagar mais de R$ 2 bilhões em prêmios nesta quarta; brasileiros podem apostar

A- A+

Sorteio da 'Poweball', loteria conhecida dos Estados Unidos, vai definir o ganhador de US$ 461 milhões, o equivalente à R$ 2,2 bilhões na cotação atual, na próxima quarta-feira. Apesar de ser norte-americana, a empresa responsável pelos prêmios permite que moradores de qualquer lugar participem do sorteio por meio da loteria online.

Os brasileiros podem concorrer ao prêmio por meio da plataforma 'The Lotter', que é vinculada à loteria dos EUA. O bilhete, que deve ter 6 números preenchidos digitalmente, assim como no modelo físico, originalmente custa cerca de US$ 5 por linha preenchida, o que chega à R$ 24,89 no Brasil. Os apostadores têm que escolher cinco números de 1 e 69, que na hora do sorteio aparecerão em bolas brancas, além de um sexto número, de 1 a 26, que aparece em uma bola vermelha, a 'Powerball'.

Se um estrangeiro ganhar o 'jackpot', a empresa irá levar o novo bilionário aos EUA para receber o prêmio. Caso leve um valor inferior à US$ 200 mil, a quantia será depositada diretamente na conta bancária do vencedor.

As chances de um participante ganhar o prêmio principal da Powerball é de uma em 292 milhões. Número indica a dificuldade de conquistar o 'jackpot', em comparação com outras loterias. A Mega-Sena, por exemplo, tem uma probabilidade de uma chance a cada 50 milhões.

Por meio da compra de bilhetes digitais, uma mulher não identificada do Panamá já foi premiada com US$ 30 milhões.

Participar dos sorteios digitalmente, ou presencialmente nos EUA, é permitido pela lei mesmo para aqueles que não são norte-americanos.

