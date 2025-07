Loterias Caixa: saiba como funciona a retirada dos prêmios, prazos e condições

A- A+

Um dos dois ganhadores de Pernambuco da Quina de São João, que sorteou o prêmio histórico de mais de R$ 250 milhões, no dia 28 de junho, fez a retirada do valor, segundo informou a Caixa nesta sexta-feira (4).

Como o vencedor demorou alguns dias para resgatar os seus R$ 19.249.775,58, diversas questões foram levantadas sobre o recebimento dos prêmios das Loterias Caixa.

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a assessoria da Caixa Econômica Federal para entender quais são as formas e prazos de retirada dos prêmios da loteria.

De acordo com a assessoria da instituição financeira, prêmios com valor inferior a R$ 2.428,80 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa, por se tratarem de prêmios com valor abaixo do limite de isenção para Imposto de Renda.

Loteria online

Valores de apostas realizadas através do Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa cujo valor líquido seja de até R$ 1.700,16 (bruto de R$ 2.428,80) poderão ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Para retirar nas casas lotéricas

Caso o valor da aposta online ultrapasse esse limite, há duas possíveis formas de recebimento. Para resgate por meio do portal Loterias Caixa no computador, é necessário imprimir o comprovante da aposta (que possui um código de barras), gerar o Código de Resgate, com seis números e validade de 24 horas, no próprio portal e apresentá-los na unidade lotérica.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias Caixa por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.O mesmo procedimento vale também para o aplicativo Loterias Caixa.

Para retirar em agência bancária

Caso o valor bruto do prêmio seja superior a R$ 2.428,80, o pagamento pode ser realizado somente nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

O bilhete é considerado ao portador; entretanto, o ganhador pode, para sua segurança, registrar no verso do recibo da aposta premiada seu nome completo e CPF, tornando o bilhete nominal. Em caso de bolão, cada participante pode proceder da mesma forma no verso do recibo individual de sua cota.

Prazos

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Após esse prazo, o valor é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), conforme Lei 13.756/18.

Canais de atendimento

Atualmente, a Caixa disponibiliza os seguintes canais telefônicos de atendimento ao cliente Loterias Caixa: Alô Caixa: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0104 (Demais Regiões) / SAC 0800 726 0101 / Ouvidoria 0800 725 7474. Para apostar ou tirar dúvidas, também é possível utilizar o App Loterias Caixa e portal www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Veja também