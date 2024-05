Lotes de detergente Ypê suspensos: fabricante esclarece sobre riscos à saúde

A- A+

A Química Amparo, fabricante do detergente Ypê, esclareceu que não há riscos para a saúde nos produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão proíbe a comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de todas as versões do produto devido a um “risco potencial de contaminação microbiológica”. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (7).

Em nota, a Química Amparo explica que os lotes foram detectados pelo controle de qualidade da própria empresa, "que comunicou à agência reguladora e transferiu o recolhimento dos itens há mais de um mês". Segundo o decreto da Anvisa, foi identificado um “desvio” durante a análise de monitoramento da produção, que revela um “risco potencial de contaminação microbiológica”.

De acordo com o fabricante, esse "desvio" foi a descaracterização do odor tradicional dos produtos. No entanto, embora a agência aponte que isso possa ter ocorrido por contaminação, a Química Amparo ressalta que não há “risco à saúde ou segurança do consumidor”.

A empresa destaca ainda que apenas os lotes específicos indicados no decreto tiveram a comercialização proibida, não havendo restrições para os demais disponíveis para a compra. Os lotes são aqueles cujos dados de fabricação foram nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022 e que têm um final terminando em “1” ou “3”. Eles suspensos e não devem ser usados.

