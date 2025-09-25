A- A+

BRASIL Lotes falsificados de medicamento para câncer e anestésico são proibidos pela Anvisa Ambos os produtos foram denunciados pelas respectivas empresas que possuem registro dos fármacos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu dois lotes falsificados de medicamentos: o primeiro, do remédio Keytruda, utilizado no tratamento de alguns tipos de câncer, como de pulmão, de cabeça e pescoço, e de estômago, identificado como Y005786.

"Ele foi identificado pela Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., empresa que possui o registro do medicamento, identificou no mercado unidades do lote citado com características diferentes daqueles fabricados pela empresa", alerta a agência.

Oppy

O segundo, do anestésico Oppy, utilizado para alívio de dores intensas, do lote 48170003. Ambos os lotes proibidos não podem ser comercializados, distribuídos ou usados. A circulação da versão falsificada foi denunciada pelo Laboratório Teuto Brasileiro S/A, que possui o registro do fármaco.

Solução fisiológica Equiplex

Além dos dois produtos, a ação de fiscalização da Anvisa determinou que fossem recolhidos três lotes de Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex - 9 mg/ml Sol Inj IV Cx 70 Fr Plas Pe Trans Sist Fech X 100 ml. Os lotes afetados, fabricados pela Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda., foram:

2511697;

2511701; e

2419158.

Um laudo emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Porto Alegre confirmou a presença de um material estranho dentro da bolsa do medicamento.

O que fazer caso tenha um dos lotes proibidos?

Segundo a Anvisa, os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem os lotes citados podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

