EUA Louisiana aprova lei que exige que salas de aula exibam cartazes com os Dez Mandamentos Medida é parte de um movimento mais amplo que tenta pressionar por expressões públicas de fé e desafia limites entre Estado e Igreja

O governador da Louisiana, Jeff Landry, assinou uma lei, na quarta-feira, exigindo que todas as salas de aula de escolas públicas do estado americano tenham exibidos os Dez Mandamentos, tornando o estado o único dos Estados Unidos com essa obrigação, reacendendo o debate sobre qual deve ser o limite entre Igreja e Estado.

Os críticos, incluindo a União Americana pelas Liberdades Civis e a Fundação Freedom From Religion, prometeram uma disputa legal contra a lei que consideraram “descaradamente inconstitucional”.

Mas é uma batalha que os proponentes estão preparados e, em muitos aspectos, ansiosos para enfrentar.



— Mal posso esperar para ser processado — disse Landry, no sábado, em uma arrecadação de fundos do Partido Republicano em Nashville, Tennessee, de acordo com o The Tennessean. E na quarta-feira, ao assinar a medida, argumentou que os Dez Mandamentos continham lições valiosas para os estudantes. — Se você quiser respeitar o Estado de Direito, você precisa começar pelo legislador original, que foi Moisés — afirmou.

A legislação faz parte de uma campanha mais ampla de grupos cristãos conservadores para amplificar as expressões públicas de fé e provocar ações judiciais que poderão chegar ao Supremo Tribunal, onde esperam uma recepção mais amigável do que nos anos anteriores.

Essa presunção está enraizada em decisões recentes, especialmente uma em 2022, em que a Corte apoiou um treinador de futebol americano de uma escola de ensino médio que argumentou que tinha o direito constitucional de rezar na linha de 50 jardas após os jogos da sua equipe.

— O clima é certamente melhor — disse Charles C. Haynes, membro sênior do Freedom Forum e acadêmico com experiência em liberdade religiosa e discurso civil, referindo-se ao ponto de vista daqueles que apoiam a legislação.

Mesmo assim, Haynes disse que considerava injustificado o entusiasmo por trás da lei da Louisiana e de outros esforços.

— Acho que estão exagerando. Mesmo este tribunal terá dificuldade em justificar [a nova lei] — disse.

A medida na Louisiana exige que os Dez Mandamentos sejam exibidos em todas as salas de aula de todas as escolas públicas de ensino fundamental I e II, ensino médio e faculdades públicas.

Os pôsteres não devem ter menos de 28 por 35 cm e os mandamentos devem ser "o foco central" da peça gráfica, “em uma fonte grande e de fácil leitura”.

Também incluirá uma declaração de três parágrafos afirmando que os Dez Mandamentos foram uma “parte proeminente da educação pública americana durante quase três séculos”.

Isto reflete a afirmação dos defensores de que os Dez Mandamentos não são um texto puramente religioso, mas também um documento histórico, argumentando que as instruções transmitidas por Deus a Moisés, no livro bíblico do Êxodo, são uma grande influência na lei americana.

— Os Dez Mandamentos estão lá, uma e outra vez, como base e fundamento para o sistema sobre o qual a América foi construída — disse Matt Krause, advogado do First Liberty Institute, uma organização jurídica sem fins lucrativos que defende a expressão religiosa.

Ainda assim, enquanto os legisladores debatiam a medida, os seus apoiadores argumentavam que uma exibição tão visível era mais do que apenas partilhar a história jurídica.

— Dado todo o lixo a que os nossos filhos são expostos hoje nas salas de aula, é imperativo que coloquemos novamente os Dez Mandamentos numa posição de destaque — disse o deputado estadual Dodie Horton, o patrocinador republicano da legislação.

Ele ainda argumentou que a medida permite que “nossos filhos olhem para cima e vejam o que Deus diz que é certo e o que ele diz que é errado”.

— Não prega uma determinada religião, mas mostra definitivamente o código moral pelo qual todos devemos viver — acrescentou Horton.

Os críticos disseram que a legislação era uma clara violação constitucional. Numa declaração conjunta, grupos como a União Americana pelas Liberdades Civis da Louisiana, os Americanos Unidos pela Separação entre Igreja e Estado e o Southern Poverty Law Center argumentaram que a lei “viola o direito fundamental dos estudantes e das famílias à liberdade religiosa”.

"Nossas escolas públicas não são escolas dominicais", dizia o comunicado. "Os alunos de todas as religiões, ou de nenhuma religião, devem se sentir bem-vindos nelas”.

A lei é o produto de uma temporada legislativa em que deputados republicanos que se sentiram sufocados durante oito anos sob um governador democrata, John Bel Edwards, procuraram fazer avançar uma enxurrada de leis conservadoras para Landry, o seu sucessor republicano, aprovar.

Louisiana é o primeiro estado a promulgar uma exigência para a exibição dos Dez Mandamentos nas escolas desde que a Suprema Corte derrubou uma lei de Kentucky, em 1980, que tinha uma diretriz semelhante.

Nesse caso, Stone v. Graham, o tribunal concluiu que a lei violava a cláusula de estabelecimento da Primeira Emenda.

Mas o Supremo Tribunal tornou-se mais propenso a decidir a favor dos direitos religiosos sob a Presidência de John Roberts.

Talvez o sinal mais forte, disseram advogados e ativistas conservadores, tenha sido a decisão de 2022 que concluiu que Joseph Kennedy, treinador assistente de futebol em uma escola pública perto de Seattle, era protegido pela Primeira Emenda quando fazia orações após os jogos, muitas vezes acompanhado por estudantes.

Com essa decisão, a maioria descartou um precedente de longa data conhecido como teste de Lemon, que foi aplicado a casos relacionados à cláusula de estabelecimento da Primeira Emenda. (A cláusula pretende “impedir que o governo avance (isto é, estabeleça) ou dificulte a religião, preferindo uma religião a outras, ou favorecendo a religião em detrimento da não-religião”, escreveu Haynes.)

O teste exigia que os tribunais considerassem se a prática governamental contestada tinha um propósito secular, se o seu efeito principal era promover ou inibir a religião e se encorajava o envolvimento excessivo do governo com a religião.

A decisão foi “uma espécie de ponto de inflexão”, disse Krause, acrescentando: “Acho que qualquer decisão baseada exclusivamente no teste Lemon está aberta a um novo escrutínio, sejam orações de formatura ou presépios em terras públicas ou os Dez Mandamentos.”

A legislação da Louisiana – e o litígio que essencialmente garante – proporciona uma oportunidade de aplicar esse escrutínio às exibições públicas dos Dez Mandamentos.

Os esforços legislativos em outros estados tiveram um caminho acidentado. Propostas semelhantes fracassaram recentemente no Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul e Texas.

Um deles, introduzido em Utah este ano, foi diluído em uma medida que acrescentaria os Dez Mandamentos a uma lista de documentos e princípios que poderiam ser incluídos nos currículos escolares.

