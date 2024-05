Louvor e emoção no Dia de Pentecostes, em Assis, na Itália 

Centenas de fiéis reúnem-se neste domingo, Dia de Pentecostes, no auditório do Teatro Lirick, em Assis, na Itália, para fazer um apelo uníssono pela paz.

A celebração, que ocorre neste fim de semana em Assis, é promovida pela comunidade católica Obra de Maria (@obrademariaoficial). O evento, programado originalmente para ocorrer em Jerusalém, precisou ser transferido para Assis devido à guerra entre o Hamas e Israel, que começou em outubro do ano passado e já deixou milhares de mortos e o mundo em alerta.

O Dia de Pentecostes representa para os cristãos o dia em que os apóstolos de Jesus recebem o Espírito Santo. Conforme inscrito no trecho bíblico:

“chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”. (Atos dos Apóstolos 2.1-4)