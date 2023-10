A- A+

conflito Louvre fecha por "razões de segurança" ante temor de atentado França está em nível de alerta elevado após ataque islâmico no norte do país

O Museu do Louvre, em Paris, o maior do mundo, fechou ao meio-dia deste sábado (14) "por razões de segurança", em um contexto de nível de alerta elevado na França, após um ataque islâmico no norte do país.

“O Louvre recebeu uma mensagem escrita, informando sobre um risco para o museu e para seus visitantes”, e “optamos por evacuá-lo e fechá-lo durante todo o dia, momento essencial para proceder à verificação”, disse um porta-voz da instituição à AFP, após o anúncio do fechamento publicado na rede social X (antigo Twitter).

