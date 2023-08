Lua Azul é azul? Entenda o fenômeno desta quarta-feira (30) e saiba onde observar

A- A+

Admiradores de fenômenos da natureza poderão visualizar, nesta quarta-feira (30), a Lua Azul. O evento, que ocorre quando há repetição de duas luas cheias em um único mês, poderá ser visto a olho nu, caso as condições meteorológicas estejam favoráveis.



"Isso ocorre porque o ciclo lunar é menor que o nosso calendário. Ele tem uma duração de 29,5 dias, enquanto que o intervalo entre os meses do ano tem, em média, 30 a 31 dias. Com isso, temos um acúmulo de luas. A cada 33 meses, temos a ocorrência de duas luas cheias num único mês", afirmou Cleiton Batista, do Núcleo de Educação do Espaço Ciência.



A Lua Azul nascerá às 17h06 desta quarta (30) e vai se pôr às 5h56 do dia seguinte. A olho nu, será possível visualizar as áreas mais claras, onde se concentram as crateras lunares, e as áreas mais escuras, onde estão os oceanos lunares - áreas planas e desérticas.



A primeira lua cheia de agosto ocorreu no último dia 1º. A desta quarta-feira (30), além de ser a segunda do mês, estará em perigeu, que é o ponto de maior proximidade da órbita lunar em relação à Terra. Ou seja, a lua estará mais próxima, quase 358 mil km do centro da Terra.



Por ser a segunda lua cheia do mês e estar em perigeu, o fenômeno recebe o nome popular de Superlua Azul. A próxima só ocorrerá em 31 de maio de 2026, mas em perigeu, ou seja, mais próxima da Terra, somente em 2037.



A lua fica azul?

Segundo Cleiton Batista, a lua não ficará azul, mas poderá ganhar tonalidades azuladas ou até esverdeadas, pouco antes do nascer do sol ou logo após o seu pôr, quando grandes quantidades de poeira ou partículas de fumaça estão concentradas na alta atmosfera, filtrando os comprimentos de onda mais longos de cores como o vermelho e amarelo.



"Há relatos, por dois anos seguidos, de pessoas ao redor do mundo terem observado o pôr do sol com cores estranhas e uma lua azulada, após a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, em 1883. Outros vulcões menos potentes também tornaram a lua azul: em 1983, após a erupção do vulcão El Chichón, no México, e há relatos de luas azuis causadas pelo Monte Santa Helena, em 1980, e pelo Monte Pinatubo, em 1991", afirmou o especialista.

Onde visualizar a Lua Azul?

Quem desejar visualizar e conhecer mais sobre a Lua Azul poderá ir até o Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. No local, serão disponibilizados quatro telescópios, das 16h às 21h, para a contemplação do fenômeno pelo público visitante.



Além das observações, também ocorrerão projeções sobre a temática. Monitores estarão orientando e auxiliando as atividades no local. Quem tiver equipamentos de observação, também poderão levá-los. Instrutores poderão tirar dúvidas sobre montagem, manuseio ou manutenção.



Na ocasião, o Observatório Astronômico do Alto da Sé também estará aceitando doações de equipamentos astronômicos em desuso, a exemplo de binóculos, lunetas e telescópios.



Saturno visível

Durante a observação da Lua Azul, Saturno, segundo maior planeta do sistema solar, estará visualmente bem próximo do satélite, cerca de 2 graus de distância, podendo ser visto a olho nu ou com telescópios.



Para encontrá-lo, basta olhar na direção leste, onde o sol nasce, após às 18h. O planeta gasoso estará visível a olho nu até fevereiro de 2024.



Serviço:

Evento de observação da Lua Azul

Dia: 30 de agosto

Horário: 16h às 21h

Local: Observatório Astronômico do Alto da Sé, Olinda.

