OLHA A LUA Lua Cheia do Veado poderá ser vista no céu nesta quinta-feira (10); entenda Fenômeno foi batizado dessa forma pelos povos indígenas da América do Norte

Fenômeno astronômico de nome curioso, a Lua Cheia do Veado acontece nesta quinta-feira (10) e poderá ser vista no céu de Pernambuco — desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis.

De acordo com o site Time and Date, plataforma especializada em catalogar fenômenos astronômicos, a saída da lua no Recife acontece nesta quinta às 17h36, momento que a Lua Cheia do Veado atinge seu ápice.

O melhor momento para visualizar a lua é logo após o pôr do sol, quando o satélite natural começa a surgir no horizonte.

A Lua Cheia do Veado ("Buck moon", em inglês) foi batizada dessa forma pelos povos indígenas da América do Norte.

Julho é o mês no qual os cervos machos começam a desenvolver seus novos chifres (os "bucks"), o que representa força e renovação.

Marcador natural do tempo para essas comunidades, a lua cheia de cada mês ganhava um nome de acordo com o que acontecia na natureza.

A recomendação para melhor visualização da Lua Cheia do Veado é estar em um lugar aberto com visão para o horizonte.

Aplicativos de visualização do céu como Stellarium e SkyView podem ajudar na localização.

E um detalhe interessante sobre a Lua Cheia do Veado deste ano é que será a lua cheia mais distante do sol este ano, já que acontece próximo ao período do afélio da Terra, quando o planeta está mais longe do astro-rei.

A Lua Cheia do Veado também é conhecida como Lua do Trovão (por causa das tempestades de verão) e Lua do Feno (por estar ligada à época da colheita do feno).



