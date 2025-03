A- A+

Uma Lua de Sangue vai iluminar o céu nesta quinta-feira (13), devido a um eclipse total, um espetáculo celeste que será seguido, semanas depois, por um eclipse parcial do Sol.

O primeiro eclipse lunar do ano será visível em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico e no extremo oeste da Europa e da África. O fenômeno acontece cerca de duas vezes por ano, quando o Sol, a Terra e a Lua, em sua fase cheia, estão perfeitamente alinhados.

A Terra projeta sua sombra sobre a Lua, que perde gradualmente seu brilho branco. Mas parte da luz solar continua chegando à Lua, filtrada pela atmosfera terrestre, o que deixa o satélite com um tom avermelhado.

O eclipse vai durar cerca de seis horas, e sua fase de totalidade pouco mais de uma hora. No próximo dia 29, um eclipse parcial do Sol vai cobrir parte do globo terrestre e será visível no leste do Canadá, na Europa, no norte da Rússia e no noroeste da África.

