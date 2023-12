Lua, Samba, Mavie, Riot... Relembre os nomes incomuns dos filhos de famosos em 2023

A- A+

Lua, Samba, Mavie, Riot... Esses são alguns nomes dos filhos de famosos que chegaram ao mundo em 2023. Personalidades como a atriz Claudia Raia, o jogador Neymar, a cantora Rihanna, o cantor e ator Seu Jorge e o rapper Projota celebraram, neste ano, o nascimento de novos filhos.

A seguir, relembre alguns dos nomes dos filhos de famosos que nasceram neste ano.

Viih Tube inventou até sobrenome

O nome mais incomum é o de Lua Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. A pequena foi registrada sem o sobrenome do pai. A decisão partiu do próprio Eliezer. E há uma razão aí, como ele explica. É que, apenas com o sobrenome da mãe, a criança se chama Lua di Felice. A junção dos substantivos, em italiano, quer dizer "lua da felicidade". Se o nome do pai fosse acrescentado, o tal sentido seria perdido. Eliezer — que se chama Eliezer do Carmo Neto — acreditou que seria um crime alterar o sentido.

Em 2021, Viih Tube (ou Vitória Felício Moraes, como constava em sua certidão de nascimento) revelou que havia feito uma mudança no próprio nome para tentar conquistar a cidadania italiana. Com a alteração, o nome passou a ser Vitória de Felice Moraes. "Chique! 'Estou muito italiana", contou ela, à época. Mas essa não havia sido a primeira transformação em sua alcunha.

Tal como a própria filha, a youtTal como a própria filha, a youtuber que participou do "Big Brother Brasil 21" também teve seu nome e sobrenome detalhadamente pensados pelos pais antes de seu nascimento. A mãe da ex-BBB achou que a criança sofreria bullying caso ela tivesse o último sobrenome do pai ("Pinto"). A solução foi cortar o "Pinto", com o perdão do trocadilho, e substitui-lo pelo "Moraes".

Companheiro de Viih Tube, Eliezer reforçou que, sim, preferiu manter o significado simbólico no nome da filha e ressaltou que é "total desapegado" com o fato de ela não possuir seu sobrenome.

"O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'de felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: 'Ah, mas não tem meu nome", frisa Eliezer.

Nome gerou processos na Justiça

O anúncio do nome e sobrenome da filha dos ex-BBBs, antes mesmo do nascimento da criança, inspirou uma polêmica nas redes sociais. Os influenciadores digitais foram criticados por parecerem "fabricar" um bebê ideal, como indicaram internautas.

À época em que o caso repercutiu, Eliezer afirmou que abriria processos na Justiça contra as pessoas que o insultaram com xingamentos e ameaças por meio das redes sociais devido ao fato. "Já deixei passar muitas vezes. Não é de hoje que fazem isso comigo. Dessa vez não. Foram longe demais, e a Viih chegou a passar mal. Printei muitos comentários sobre mim e vou, sim, entrar com processo contra cada um", ele afirmou.

Veja também

MUNDO Na ONU, Rússia acusa Ucrânia de atacar civis em Belgorod