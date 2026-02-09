Seg, 09 de Fevereiro

Caso Epstein

Luciana Gimenez nega ligação com Epstein após ter nome associado ao bilionário; entenda

Ela publicou uma nota depois que transferências bancárias realizadas por Epstein constaram como feitas a Luciana no site do Departamento de Justiça dos EUA

Luciana Gimenez repudiou uma "tentativa de associar seu nome" aos crimes cometidos por Jeffrey Epstein Luciana Gimenez repudiou uma "tentativa de associar seu nome" aos crimes cometidos por Jeffrey Epstein  - Foto: Reprodução / Instagram

Após ter o nome relacionado a Jeffrey Epstein, a apresentadora Luciana Gimenez negou que tenha conhecido ou tido contato com o bilionário. Ela publicou uma nota no Instagram nesta segunda-feira (9) depois que transferências bancárias realizadas por Epstein constaram como feitas a Luciana no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Luciana repudiou uma "tentativa de associar seu nome a essas situações", citando os crimes cometidos por Epstein, e acusou o banco em que possuía conta, o Deutsche Bank Trust Company Americas, de "vinculação indevida". Ela disse ter questionado a instituição bancária e informou que aguarda resposta.

Conforme o comunicado, informações preliminares apontaram que o governo norte-americano "solicitou os registros à instituição financeira em determinados períodos, sem qualquer seleção individualizada dos dados ou vinculação específica". "O conjunto completo de documentos foi encaminhado e publicado na plataforma oficial, sem apuração prévia do conteúdo e contexto. Por isso, constam nos arquivos nomes de diversos clientes do banco, incluindo de Luciana, que nada têm a ver com o caso em questão e que também fizeram transações naquele período", diz um trecho.

Ainda segundo a nota, as transferências teriam sido feitas da conta de investimentos de Luciana para a conta física da apresentadora. "A apresentadora permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e pede cautela, seriedade e responsabilidade na divulgação das informações, a fim de evitar interpretações equivocadas e danos injustificados à sua reputação."

Leia a nota completa:

"Luciana Gimenez esclarece que nunca conheceu Jeffrey Epstein e jamais teve qualquer tipo de contato pessoal, profissional ou financeiro com ele.

A apresentadora reforça que nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas, repudiando de forma categórica qualquer tentativa de associar seu nome a essas situações.

Após identificar a menção a seu nome em documentos disponibilizados no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Luciana entrou em contato com a instituição bancária Deutsche Bank Trust Company Americas, onde possuía conta, para compreender a razão dessa vinculação indevida e aguarda resposta

Inicialmente e conforme informações preliminares obtidas junto ao banco, o governo americano solicitou os registros à instituição financeira em determinados períodos, sem qualquer seleção individualizada dos dados ou vinculação específica. O conjunto completo de documentos foi encaminhado e publicado na plataforma oficial, sem apuração prévia do conteúdo e contexto. Por isso, constam nos arquivos nomes de diversos clientes do banco, incluindo de Luciana, que nada têm a ver com o caso em questão e que também fizeram transações naquele período.

A priori, as movimentações citadas que envolvem a apresentadora referem-se exclusivamente a transferências de sua conta de investimentos para sua conta de pessoa física. Por se tratarem de dados antigos, o banco está trabalhando para compilar todas essas transações internas e comprovar que se tratam de transferências da própria Luciana para si mesma. Já foi explicado e compreendido que é esse o contexto das informações divulgadas.

A apresentadora permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e pede cautela, seriedade e responsabilidade na divulgação das informações, a fim de evitar interpretações equivocadas e danos injustificados à sua reputação."

Entenda o caso
O nome de Luciana Gimenez apareceu em documentos disponibilizados no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As transferências englobam o período de 2014 a 2018.

Epstein morreu em 2019 um mês depois de ser preso em Nova York. A autópsia feita à época concluiu que o financista havia tirado a própria vida.

Epstein foi acusado de liderar uma rede de exploração e tráfico sexual de menores de idade, ao lado da ex-namorada, Ghislaine Maxwell. Ele teria recrutado adolescentes para realizarem atos sexuais em troca de dinheiro em suas propriedades em Nova York, na Flórida, no Novo México e na sua ilha particular no Caribe, entre 2002 e 2005.

O caso voltou à tona depois que milhões de páginas relacionadas ao bilionário foram divulgadas na semana passada. Os documentos revelaram a ligação de Epstein com pessoas famosas e poderosas, como Donald Trump, Elon Musk e o ex-príncipe britânico Andrew, irmão do rei Charles III.
 

