Saúde Luciana Santos anuncia investimento de R$ 13,2 milhões para o Hospital de Câncer de Pernambuco Com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Finep, a unidade de saúde vai criar o Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia, o primeiro do tipo no estado

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, visita, nesta sexta-feira (21), às 11h30, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) para anunciar um investimento de R$ 13,2 milhões para a unidade de saúde, proveniente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

A instituição foi contemplada pelo programa Pró-infra Centros Temáticos – FINEP e com o recurso, será criado o Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia, o primeiro do tipo no estado.

O espaço pioneiro será um equipamento fundamental para armazenar amostras com alta qualidade dos pacientes para fins de pesquisa, realizar estudos genômicos de diversos tipos de câncer, promover o desenvolvimento de projetos que visam a descoberta de novos biomarcadores de diagnóstico, prognóstico e preditivos de resposta ao tratamento, além de novos alvos terapêuticos.

Com a liberação inicial de R$ 9,3 milhões, o HCP também vai ampliar o Centro de Pesquisa Clínica, aumentando a capacidade de realizar mais estudos com indústria farmacêutica e beneficiar mais pacientes com tratamentos novos e eficazes contra o câncer e que não são oferecidos na rede SUS.

Na ocasião, a ministra Luciana Santos vai conhecer as instalações atuais do centro e a área onde ocorrerá a ampliação.



