Sex, 31 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CÂNCER

Luciana Temer, filha de Michel Temer, anuncia que trata um câncer de mama: 'Vai dar certo'

No vídeo, a advogada reforça a importância da consciencialização sobre a doença, que afeta uma em cada seis mulheres com mais de 50 anos no país

Reportar Erro
Luciana Temer compartilhou em seu Instagram que começou a quimioterapia nesta sexta-feira (31).Luciana Temer compartilhou em seu Instagram que começou a quimioterapia nesta sexta-feira (31). - Foto: Instagram@lucianatemer/Reprodução

A advogada Luciana Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, anunciou nesta sexta-feira (31), que está se tratando de um câncer de mama.

Em uma publicação no Instagram, a professora de Direito contou que está passando por quimioterapia e ressaltou a importância do diagnóstico precoce da doença.

Leia também

• Brasil terá 1º centro de radioterapia mais precisa para tratamento do câncer; veja detalhes

• Einstein usa dados globais para avaliar tratamentos de câncer de pâncreas e validar algoritmo de IA

• Sabrina Sato relembra dia que descobriu câncer do pai e faz alerta: "Não deixem o medo adiar"

"Comecei hoje um caminho muito difícil, um tratamento de quimioterapia para enfrentar um câncer de mama. Uma doença que atinge uma a cada seis mulheres de mais de 50 anos no País", afirmou Luciana.

Doutora em Direito Constitucional e ativista de Direitos Humanos, Luciana afirmou que tem recebido o apoio de amigos e familiares, e ressaltou a importância de um diagnóstico precoce da doença: "Vai dar tudo certo", escreveu.

"Eu estou super bem cuidada, mas a maioria das mulheres do Brasil não tem acesso aos privilégios que eu estou tendo desse tratamento", afirmou

O câncer de mama é o principal tumor que acomete mulheres no Brasil e no mundo.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o País deve registrar cerca de 74 mil novos casos entre 2023 e 2025. Isso representa aproximadamente 66 casos para cada 100 mil mulheres.

Confira o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luciana Temer (@lucianatemer)


Reportar Erro

Veja também

Newsletter