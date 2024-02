Luciano Hang é condenado a indenizar fotógrafo que registrou 'ônibus patriota' em local proibido

A- A+

O empresário Luciano Hang foi condenado pela Justiça do Paraná a pagar R$ 5 mil reais como indenização por danos morais ao fotógrafo Eduardo Matysiak, que registrou um ônibus — batizado de "patriota" — fretado pelo dono da Havan estacionado irregularmente em Curitiba. O veículo foi multado pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito do município em seis de abril de 2022.

"Verifica-se, no conflito principiológico apresentado nos autos, a extrapolação do direito de liberdade de expressão pelo Requerido (Hang) e a tentativa de se insurgir, através de sua imagem pública, em desfavor do trabalho e da liberdade profissional de imprensa do Requerente (Matysiak), elementos estes necessários para a procedência dos pedidos iniciais", diz o juiz Rafael Rufino Lopes na decisão desta segunda-feira (26).

Segundo o processo, Matysiak passou a receber injúrias e ameaças de seguidores do empresário após postagem de Hang nas redes sociais. O fotógrafo foi definido pelo dono da Havan e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro como "esquerdinha" e "profissional nada imparcial".

"O fotógrafo esquerdinha @edumatysiakfoto queria um minuto de fama e agora terá! Essa semana ele fotografou o ônibus patriota, que fretamos a trabalho, em suposto lugar irregular, em Curitiba (PR). Estávamos hospedados em um Hotel que indicou onde o motorista deveria estacionar, lugar esse que também recomendam a outros ônibus de excursão. Mas apenas o nosso foi multado? Seria coincidência? Olhando as redes sociais do fotojornalista fica claro que ele tem um lado: um militante de esquerda! Até já twittou sobre mim em outros momentos... Eduardo Matysiak é um profissional nada imparcial, que age por suas próprias ideologias e opiniões pessoais. Fico me perguntando se fosse um ônibus vermelho, com militantes de esquerda. Será que ele denunciaria da mesma forma? Seria então perseguição? Deixe a sua opinião nos comentários", escreveu Hang no dia 8 de abril de 2022.

A decisão também determinou que Hang exclua as publicações contempladas no processo no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de mil reais.

