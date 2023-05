Lucros das indústrias da China caem 18% em abril

A- A+

Os lucros das indústrias da China caíram nos primeiros quatro meses de 2023, mostraram dados oficiais neste sábado (27), enquanto as empresas continuavam lutando com pressões de margem e demanda fraca em meio a uma recuperação econômica vacilante. Os lucros caíram 20,6% entre janeiro e abril em relação ao ano anterior, em comparação com um declínio de 21,4% nos primeiros três meses, segundo dados do National Bureau of Statistics (NBS).

Somente em abril, as empresas industriais registraram uma queda de 18,2% no lucro ano a ano, de acordo com o NBS, que apenas ocasionalmente fornece números mensais. Os lucros tinham encolhido 19,2% em março.

"No geral, os dados de hoje mostram que as empresas industriais, especialmente as empresas privadas, continuam a ser afetadas por uma combinação de fatores desfavoráveis, como efeito de base, pressão de curto prazo sobre a recuperação econômica e tendência de queda do PPI (preços ao produtor)", disse Bruce Pang, economista-chefe da Jones Lang Lasalle.

As empresas chinesas estão lutando com a fraca demanda em casa e a desaceleração da demanda nos principais mercados de exportação do país.

A deflação do produtor se aprofundou em abril, com o índice de preços ao produtor (PPI) caindo no ritmo mais rápido desde maio de 2020.

A Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, disse esta semana que a receita trimestral e o lucro despencaram em janeiro-março e cortou de 8% a 9% de sua força de trabalho para reduzir custos, já que a demanda global por computadores pessoais (PCs) continuou caindo.

Os produtores de aço e outros metais industriais também estão sofrendo. Os preços das barras de aço usadas na construção atingiram o nível mais baixo em três anos esta semana, e apenas um terço das usinas do país estão operando com lucro, de acordo com a consultoria Mysteel.

