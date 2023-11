A- A+

CARNAVAL 2024 Ludmilla, Luísa Sonza, Gilberto Gil, Alceu: Recife anuncia primeiros nomes do Carnaval 2024 De acordo com a Prefeitura do Recife, 98% das apresentações serão de artistas locais

Com um dia a mais, o Carnaval do Recife de 2024, que terá mais de 3 mil apresentações - um recorde -, contará na programação com nomes como Luísa Sonza, Lia de Itamaracá, Mart'nália, Alceu Valença, Ludmilla, Orquestra Maestro Duda, Pitty, Nena Queiroga, Nação Zumbi, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Samuel Rosa e Thiaguinho.

De acordo com a Prefeitura do Recife, 98% das apresentações serão de artistas locais e todos os polos serão abertos por apresentações de cultura popular. Os primeiros nomes foram anunciados pela gestão municipal em coletiva de imprensa no Paço do Frevo, nesta sexta-feira (10).



Para 2024, a proposta da gestão municipal é oferecer aos brincantes um Carnaval com 3 mil participações, distribuídas por diversos polos.



O brega subirá aos palcos com o show Capital do Brega e haverá um tributo ao Manguebeat com o show Cidade do Mangue. O Olodum da Bahia também marcará presença na festa.



Confira nomes anunciados:

Lia de Itamaracá;

Alceu Valença;

Elba Ramalho;

Orquestra do Maestro Duda;

Cidade do Mangue;

Mart’nália;

Nena Queiroga;

Pitty;

Ludmila;

Nação Zumbi;

Mestre Ambrósio;

Belo Xis;

Orquestra Maestro Edson Rodrigues;

Karynna Spinelli;

Siba;

Karina Buhr;

Capital do Brega;

Mumuzinho;

Thiaguinho;

Samuel Rosa;

Lenine;

Luísa Sonza;

Gerlane Lops;

Mônica Feijó;

Almir Rouche ;

Matuê;

Gilberto Gil;

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério - Maestro Forró;

André Rio;

Otto;

Marrom Brasileiro;

Coral Edgard Moraes:

Geraldo Azevedo;

Devotos;

Mundo Livre;

Antônio Nóbrega;

Orquestra Popular do Recife, Maestro Ademir Araújo;

Louise;

Frevo do Mundo;

Spok Frevo Orquestra;

Olodum ;

Claudionor Germano;

Os Paralamas do Sucesso;

Isaar.



"Vai ser grandioso, mas vai também ter a memória, a cultura popular presente", disse o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.

Veja também

sono Bebe muito café? Uma taça de vinho depois do trabalho pode ajudar a dormir melhor; entenda