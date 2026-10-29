A- A+

A Virada Recife 2027 terá Ludmilla, Zé Vaqueiro, Nattan, Priscila Senna, Raphaela Santos, Jorge & Mateus, Anderson Neiff e Xand Avião entre as atrações.

A programação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (29) pela prefeitura do Recife, no Tatu Bola Bar, no Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

O evento gratuito será realizado nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, na Praia do Pina, também na Zona Sul.

A estrutura de grande porte também contará com um camarote e área de mesas com serviço de bebida de open bar premium.



O prefeito do Recife, Victor Marques, destacou que a festa contará com 20 atrações, sendo 16 nordestinos. Destes, 10 pernambucanos compõem a line-up.

"A gente fica feliz e seguro de saber que um evento como esse, além de trazer para toda a população oportunidade para o Recife, mas também traz muita movimentação econômica. Traz muito emprego direto e indireto e ajuda muito no bolso de muita gente que trabalha", iniciou.

O gestor municipal elogiou o crescimento das festividades, com o objetivo de consolidar ainda mais a cidade como um destino turístico importante para o Réveillon do Brasil.



"A gente tem alcançado níveis importantes de movimentação econômica, de ocupação da rede hoteleira, geração de emprego, de renda. Não tenho a menor dúvida que a Virada do Recife vem crescendo ano após ano e esse ano vai crescer ainda mais", falou o gestor.



Já o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Felipe Porto, afirmou que está previsto 1,8 milhão de pessoas nos três dias de festa.



Na virada, no dia 31 de dezembro, a prefeitura do Recife estima mais de 1 milhão de pessoas, com ocupação hoteleira prevista de 98%.



Em comparação à última edição, em 2026, foram de 1,5 milhão de pessoas presentes, que teve a rede hoteleira com 95% de ocupação.

"A gente, no ano passado, teve uma movimentação de gastos do turista na cidade do Recife de 724 milhões e quando você coloca toda a cadeia envolvida direta e indireta, esses números passam de 1 milhão de 1 bilhão", explicou Porto.

O deputado federal reeleito Pedro Campos esteve presente na apresentação e citou que a Virada de Ano Novo trará não só pessoas do Recife e da Região Metropolitana, mas também turistas de todo o país.

"Mais uma vez, a Virada do Recife será um grande evento para o povo recifense, para o povo da região metropolitana que vem para cá e para os turistas que nós sabemos que vêm de todo o Brasil para curtir a virada aqui na cidade do Recife", disse.



Segundo a prefeitura, foi realizada uma pesquisa de campo na última edição para entender a opinião do público e identificar eventuais problemas na festa.



"Quem teve a oportunidade de vir nos anos anteriores percebeu que a prefeitura gastou muita energia para garantir que a circulação estivesse adequada, que a segurança estivesse adequada e as pessoas pudessem curtir em paz. Quando a gente fortalece, trazendo uma grade ainda mais robusta, a gente sabe que mais pessoas vão poder vir", apontou o prefeito.



A segurança dos pequenos é outro ponto importante para o evento. As crianças recebem pulseiras com QR Code para identificação com o nome e contato dos pais em casos de desaparecimento.

"O compromisso da prefeitura do Recife é muito importante. Esse trabalho identificando todas as crianças facilita tudo e dá uma garantia maior para os familiares. A programação que a gente tem aqui no Réveillon é uma programação realmente família. O Recife está de portas abertas, esperando todas as pessoas para participarem, todas as famílias podem participar porque é um evento muito seguro", completou o secretário de Turismo e Lazer.

MC Sheldon, uma das atrações previstas para o dia 31 de dezembro, festejou a presença do brega funk durante os três dias de festa.



"É uma honra, esse ano eu completo 20 anos de carreira, levando brega cada vez mais longe e esse ano estou podendo representar aqui na praia no Réveillon dia 31. Cheguei a fazer participação com João Gomes [no ano passado] e estou mais um ano trazendo o brega. A Priscila Senna vai estar presente, Raphaela Santos, Dennis e Neiff, então é um encontro de gerações e um marco dentro de Recife", citou.

Confira a programação da Virada Recife 27:

26 de dezembro (sábado)

Claudia Leitte

Ludmilla

Luíza Sonza

Dennis

Raphaela Santos

Anderson Neiff

Juciê

27 de dezembro (domingo)

Jorge & Mateus

Wesley Safadão

Xand Avião

Toque 10

Priscila Senna

PV Calado

Rafa Cout

31 de dezembro (quinta-feira)

Nattan

Natanzinho Lima

Zé Vaqueiro

Spok

Sheldon

Matheus Moraes

Veja também