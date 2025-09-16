Ter, 16 de Setembro

justiça

Luigi Mangione, acusado de matar CEO de seguradora, será julgado em dezembro nos EUA

Será o primeiro julgamento deste americano de 27 anos, que também enfrenta a pena de morte em outro processo em nível federal

Luigi Mangione, acusado do assassinato do CEO da United Healthcare, Brian ThompsonLuigi Mangione, acusado do assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson - Foto: Timothy A.Clary / AFP

Luigi Mangione, acusado de ter assassinado o diretor-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, será julgado a partir de 1º de dezembro em um tribunal do estado de Nova York, informou nesta terça-feira (16) o juiz encarregado do caso.

Será o primeiro julgamento deste americano de 27 anos, que também enfrenta a pena de morte em outro processo em nível federal.

Mangione, oriundo de uma família abastada de Baltimore, Maryland, é acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, com um tiro em uma rua de Manhattan no dia 4 de dezembro de 2024.

Para alguns, Mangione tornou-se o símbolo da profunda ira que muitos americanos sentem em relação às seguradoras de saúde, acusadas de priorizar seus lucros em detrimento do atendimento médico e de negar ou atrasar reembolsos.

Nesta terça-feira, Mangione compareceu à audiência em um tribunal de Manhattan vestido com um uniforme bege de prisioneiro, algemado e escoltado por vários policiais, observou um jornalista da AFP.

Dezenas de apoiadores do jovem o aguardavam dentro e fora do tribunal.

Uma mulher vestida de Luigi, personagem do jogo de videogame Mario Bros, segurava um cartaz com a foto do acusado e a mensagem "Inocente, libertem Luigi". Outra carregava uma bandeira italiana com o lema "o atendimento médico é um direito humano".

Se for considerado culpado no âmbito do processo em nível estadual, Mangione pode receber a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Sua advogada, Karen Friedman Agnifilo, expressou surpresa pela simultaneidade dos processos estadual e federal, uma situação que qualificou como "muito incomum".

Com relação às acusações do estado de Nova York, o juiz considerou que o grande júri não recebeu provas suficientes para sustentar as acusações de homicídio em primeiro grau e homicídio como ato de "terrorismo".

As outras acusações permanecem, incluindo a de homicídio em segundo grau.

Mangione foi preso em Altoona, na Pensilvânia, em 9 de dezembro de 2024, após uma busca de vários dias.

Ele havia viajado para Nova York de ônibus saindo de Atlanta cerca de 10 dias antes do crime, segundo o Departamento de Justiça. Após se hospedar em um hostel de Manhattan com uma identidade falsa, teria realizado um reconhecimento próximo ao hotel da vítima e do local da conferência para onde ela iria.

Nas primeiras horas de 4 de dezembro, Mangione supostamente seguiu Thompson, caminhou atrás dele e disparou vários tiros com uma pistola com silenciador, de acordo com o Departamento de Justiça. Depois, acredita-se que ele fugiu de bicicleta.

