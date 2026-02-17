Ter, 17 de Fevereiro

CARNAVAL

Luísa Sonza defende mulher de homem em bloco de rua: 'Se encostar nela, acabo contigo'

Cantora se apresentou no carnaval de Belo Horizonte nesta segunda-feira (16)

Luísa Sonza interrompe show em carnaval de BH para dar bronca em foliãoLuísa Sonza interrompe show em carnaval de BH para dar bronca em folião - Foto: Redes sociais/Reprodução

Um vídeo da cantora Luísa Sonza no carnaval de rua de Belo Horizonte gerou repercussão nas redes sociais na segunda-feira, 16. Na gravação, a artista discute com um homem para defender uma foliã.

"Se tu encostar nessa mulher, eu acabo contigo", disse a cantora, do alto do trio elétrico. "Gente, assim não dá, velho", continuou.

Nesse momento, o público começou a bradar: "Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora!"

A cantora foi a principal atração do Bloco dos Gêmeos, que desfilou pela Avenida Brasil, na região central da capital mineira. No pré-carnaval, ela comandou o trio elétrico Modo Surto na zona sul de São Paulo.

Em outro vídeo feito no mesmo bloco e também compartilhado em rede social, a cantora compra bebidas de vendedores ambulantes que estavam passando por um empurra-empurra. As latas foram distribuídas a fãs.

