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HISTÓRICO Luisa Stefani, campeã em Wuhan, se torna número 1 do mundo de duplas e faz história no tênis Em dupla com a canadense Gabriela Dabrowski, elas derrotaram a tcheca Katerina Siniakova e a australiana Storm Hunter

Luisa Stefani, número três do mundo, segue fazendo história para o tênis feminino brasileiro. Na manhã deste domingo ela e a canadense Gabriela Dabrowski se tornaram campeãs no WTA 1000 de Wuhan, na China, e a dupla número 1 da temporada de 2026.

A brasileira é a primeira do país e assumir o topo do ranking nas duplas em parcerias na história.

Principais cabeças de chave, a brasileira e a canadense venceram a tcheca Katerina Siniakova e a australiana Storm Hunter por 7/5 e 6/4 em 1h32 de partida.

Este é o sexto título na temporada para a dupla e o terceiro consecutivo. Luisa e Gabi somam títulos no SP Open e dois WTA 1000 seguidos em Pequim e agora Wuhan, ambos na China. Na temporada somam conquistas ainda no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, no WTA 500 de Estrasburgo, na França, e no WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

Ainda foram finalistas de Wimbledon e semifinalistas em mais cinco torneios, entre eles o Australian Open, US Open e Roland Garros.

Luisa e Dabrowski passam Siniakova e a americana Taylor townsend pulando para 8635 pontos e assumindo a ponta em 2026.

A dupla folga na próxima semana e retoma as atividades no WTA 500 de Tóquio, a partir do dia 26 e em novembro disputa o WTA Finals buscando fechar a temporada como as melhores do mundo.

Luisa soma agora 19 títulos na carreira.

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