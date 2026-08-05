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SAÚDE Luiza Ambiel diz que "síncope vasovagal" causou desmaio compartilhado em vídeo nas redes; entenda Atriz divulgou vídeo do momento em que perde a consciência e explicou que convive com o problema há anos; síndrome provoca redução temporária do fluxo de sangue para o cérebro

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A atriz e influenciadora Luiza Ambiel, de 53 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que desmaia dentro de casa durante crise atribuída a uma síncope vasovagal. As imagens, registradas por uma câmera de segurança na residência e divulgadas nesta terça-feira, mostram a ex-integrante da Banheira do Gugu perdendo a consciência e sendo socorrida pela filha, Gabriela Ambiel.

Ao publicar o vídeo, Luiza afirmou que o episódio foi provocado por mais uma crise da condição, com a qual diz conviver há anos.

"O momento que eu desmaio e minha filha me ajuda com a delicadeza dela", escreveu, em tom de ironia. Mas graças a Deus, estou bem e foi só mais uma vez a minha síncope vasovagal atacando de novo", escreveu.

Nas imagens, Luiza aparece deitada no sofá antes de perder a consciência. Poucos segundos depois, Gabriela entra correndo no ambiente, segura as pernas da mãe e eleva seus membros inferiores para favorecer o retorno do fluxo sanguíneo ao cérebro em casos de desmaio.

O que é a síncope vasovagal? E a síndrome?

A síncope vasovagal é caracterizada pela perda temporária da consciência provocada pela redução súbita do fluxo sanguíneo para o cérebro. O quadro pode ser desencadeado por situações como estresse, dor, calor intenso ou outros desconfortos no organismo.

Embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos, síncope vasovagal e síndrome vasovagal não têm exatamente o mesmo significado. A síncope vasovagal corresponde ao episódio temporário de desmaio. Já a síndrome vasovagal é a condição que faz com que a pessoa apresente esse tipo de desmaio de forma mais recorrente, provocado por uma reação exagerada do nervo vago que reduz a pressão e os batimentos cardíacos.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a síndrome vasovagal está relacionada a um problema circulatório decorrente da atuação do nervo vago. A principal manifestação é o desmaio, causado pela demora na chegada do sangue ao coração e ao cérebro.

Além da perda de consciência, a condição pode provocar sintomas como fraqueza, suor frio, palidez, sensação de calor, náusea, tontura, visão borrada, dor de cabeça e palpitações. Esses sinais podem ser confundidos com quadros como epilepsia, labirintite, hipoglicemia e síndrome do pânico.

O que fazer durante uma crise?

A síndrome vasovagal não representa, necessariamente, a existência de uma doença. Os episódios podem ser desencadeados por fatores como permanecer em pé por longos períodos, ficar em ambientes fechados, jejum e ansiedade.

Também podem ocorrer ao ver sangue, doar plasma, sentir muito calor, realizar exercícios intensos, ficar desidratado, permanecer sem comer ou durante exames, tratamentos e pequenas cirurgias.

Em caso de sintomas ou desmaio, a orientação é deitar-se. A posição facilita a circulação do sangue, ajuda a compensar a queda da pressão arterial, reduz o mal-estar e diminui o risco de lesões em caso de queda.

Especialistas também recomendam que pessoas com síndrome vasovagal mantenham boa hidratação, evitem permanecer em pé por longos períodos, principalmente em locais quentes e fechados, e, quando forem doar sangue, façam o procedimento deitadas para reduzir o risco de novos episódios.

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