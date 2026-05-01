A- A+

chuvas Lula aciona apoio federal após chuvas intensas em Pernambuco RMR enfrenta alagamentos, resgates e ameaça de deslizamentos em meio a volume extremo de chuva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (1º) que o Governo Federal já mobilizou apoio emergencial para Pernambuco diante das fortes chuvas que atingem o estado.

Em publicação na rede social X, Lula informou que conversou com o ex-prefeito do Recife e candidato ao governo do estado de Pernambuco, João Campos, e com o senador Humberto Costa para tratar da situação. Segundo ele, foi determinado "pronto apoio federal às autoridades locais".

De acordo com o presidente, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, acionou a Defesa Civil Nacional para atuar nas áreas afetadas, incluindo o reconhecimento da situação de emergência e o envio de equipes técnicas.

Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mobilizou a Força Nacional do SUS para atendimento às vítimas.

"O Governo do Brasil segue acompanhando a situação para prestar toda a ajuda necessária", declarou Lula.

Conversei hoje pela manhã por telefone com o ex-prefeito João Campos e o senador Humberto Costa sobre as fortes chuvas que caem no Grande Recife e em outras regiões de Pernambuco. Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. O ministro da Integração… — Lula (@LulaOficial) May 1, 2026

Recife em alerta máximo

Enquanto isso, a situação na capital pernambucana se agravou ao longo do dia. O Recife entrou em estágio de alerta máximo às 13h desta sexta-feira, segundo o Centro de Operações do Recife (COP). Mais cedo, às 10h, o município já havia sido colocado em estado de alerta.

O nível máximo indica alto risco de ocorrências graves e pode ser atualizado a qualquer momento, conforme as condições climáticas e o volume de registros.

Diversas vias da cidade ficaram alagadas, dificultando a mobilidade urbana. No bairro do Cajueiro, na Zona Norte, o Corpo de Bombeiros resgatou 28 pessoas que estavam ilhadas. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Além disso, moradores de áreas de morro receberam alertas da Defesa Civil para risco de deslizamentos.

Volume de chuva impressiona

Dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) mostram a intensidade das precipitações nas últimas horas.

Em apenas 12 horas, bairros da Zona Norte registraram volumes elevados:

Nova Descoberta: 162,89 mm

Guabiraba: 158,54 mm

Os números foram contabilizados por volta das 13h17 desta sexta-feira.

Alerta vermelho segue até sábado

A APAC renovou o alerta vermelho para a Região Metropolitana do Recife, além da Mata Norte e Mata Sul.

O aviso é válido até este sábado (2) e indica previsão de chuvas moderadas a fortes, com potencial para novos transtornos.

A agência também alertou para a possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, devido ao alto volume de água acumulado.

Veja também