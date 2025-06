A- A+

DIPLOMACIA Lula acusa Israel de cometer "genocídio premeditado" em Gaza A fala veio à tona durante coletiva de imprensa no Palácio Presidencial do Eliseu, em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quinta-feira (5), durante uma visita a Paris, Israel de cometer um "genocídio premeditado" na Faixa de Gaza.

Lula formulou novamente a acusação contra Israel em uma entrevista coletiva no Palácio do Eliseu, na qual deixou evidente a diferença de opiniões sobre questões internacionais com seu anfitrião, o presidente francês Emmanuel Macron.

"O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, o que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um Exército altamente preparado contra mulheres e crianças", disse Lula, que se mostrou muito enérgico na questão, em resposta a uma pergunta da imprensa.

A campanha militar israelense, em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, é "um genocídio premeditado de um governante de extrema direita, que está fazendo uma guerra, inclusive contra os interesses do seu próprio povo", acrescentou Lula em uma referência, sem citar o nome, ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Também afirmou que a comunidade internacional deve dizer "basta" à campanha militar israelense em Gaza e pontuou que "é triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio".

Ao falar sobre a guerra na Ucrânia, Lula lembrou que o Brasil "tomou posição contra a ocupação do território ucraniano pela Rússia" e "se posicionou contra a guerra", enfatizando que o país quer "tentar contribuir para que haja paz".

Seu homólogo francês respondeu com um pedido para que o invasor e o invadido não sejam igualados.

"Há um agressor, a Rússia. Há um agredido, a Ucrânia. Todos nós queremos a paz, mas os dois beligerantes não podem ser tratados de forma igual", disse o presidente francês, enfatizando que o Brasil tem "um papel muito importante a desempenhar" na busca de uma solução para o conflito.

