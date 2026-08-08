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Lula admite baixa adesão a programa para trabalhadores de aplicativo

Presidente falou sobre problemas do MoveBR durante evento do MTST em Taboão da Serra (SP), neste sábado (8)

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Com Move Brasil, Lula busca apoio de motoristas de aplicativoCom Move Brasil, Lula busca apoio de motoristas de aplicativo - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu, neste sábado (8), que o ritmo de contratações do programa MoveBR, destinado à aquisição de veículos por trabalhadores de aplicativo, está abaixo do esperado nos primeiros meses. Ele atribuiu o problema a exigências bancárias para a aprovação dos financiamentos.

— Resolvemos liberar dinheiro para financiar motocicleta aos entregadores, carro para Uber e táxi. Uma coisa maravilhosa, uma festa, todo mundo ficou muito feliz. Aí, quando a gente começa a colocar em prática, a coisa não anda. O cara vai no banco, fala, explica, aí exige uma coisa de rating (de crédito), exige uma coisa de não ter a conta — criticou o presidente.

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— O cara estava pagando R$ 1.800 de aluguel, esse dinheiro que ele pagava vai ser dele para pagar as coisas dele. Portanto, só porque deixa de pagar aluguel, ele já está no direito de pegar o dinheiro de financiamento, porque ele vai pagar, mas não deixa. Já fizemos duas reuniões — declarou Lula.

Numa dessas reuniões, segundo o petista, mandou o ministro Guilherme Boulos (PSOL), da Secretaria-Geral da Presidência, arrumar 20 pessoas (“eu queria que fossem cem”) que não tinham conseguido acessar o programa para pressionar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, junto com integrantes da Fazenda e do Planejamento.

— Eu queria entender porque é que a gente faz um programa e esse programa não anda. Aí foi bonito, acho que ninguém nunca viu uma reunião daquela, com o povo dizendo que tem direito. Dois foram reconhecidos na hora — concluiu.

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