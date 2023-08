Lula afirma que tentará fazer campanha mundial contra a desigualdade

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (24) que está "assumindo um compromisso" de tentar fazer uma "campanha mundial contra a desigualdade". Lula deu a declaração após ser condecorado com a Ordem Dr. António Agostinho Neto.

"Essa ordem aumenta a minha responsabilidade. Agora, eu estou assumindo o compromisso de tentar fazer uma campanha mundial contra a desigualdade."

O presidente angolano, por sua vez, foi condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Lula afirmou que "vai carregar a medalha com o compromisso de que quem tem uma causa não pode parar de lutar".

"E quando eu recebo uma ordem, a mais importante de Angola, que leva o nome do símbolo desse país, que leva o nome da pessoa que morreu antes do tempo, porque ainda poderia ter vivido muito mais para construir a Angola que ele sonhou durante toda a luta pela independência, eu vou carregar essa medalha com o compromisso de que quem tem uma causa não pode parar de lutar."

Lula ainda afirmou que a campanha só pode dar certo se criar "indignação" contra a humanidade.

"Sabe o que eu pretendo fazer nessa campanha na luta contra a desigualdade? Só pode dar certo se a gente criar indignação nas pessoas" afrimou, completando: "Eu espero que com essa honraria, e essa medalha no peito, quem sabe alimentado pela inteligência, pelo pensamento revolucionário do Agostinho Neto, possa conseguir o intento de convencer a humanidade a se indignar contra a desigualdade"

Em outro momento, Lula afirmou que a desigualdade entre homens e mulheres é a "mais grave". Em seu discurso, Lula também falou sobre desigualdade de renda e combate à fome.

"Quem sabe o dia que a gente conseguir isso a a gente acaba com a desigualdade mais grave que é a mulher ser tratada como objeto de cama e mesa ainda em pleno século XXI. É preciso que os homens amadureçam e que a humanidade amadureça"

Lula realizou suas primeiras agendas oficiais no país nesta sexta-feira. Ele chegou ao Palácio Presidencial perto das 7h15, horário de Brasília, e foi recebido pelo presidente angolano, João Lourenço. Os dois tiveram uma reunião privada.

O presidente também visitou o Memorial Antônio Agostinho Neto, ex-presidente que lutou pela independência do país. Lula prestou homenagem ao político e depositou uma coroa de flores. A relação diplomática entre Brasil e Angola foi estabelecida em 1975, ano da independência do país africano — o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência.

Na agenda do presidente ainda há a previsão que ele participe de uma sessão solene em sua homenagem na Assembleia Nacional e tenha um encontro privado com Carolina Cerqueira, presidente da Assembleia.

Veja também

AVIAÇÃO Sistema de orientação de pousos deve voltar a operar plenamente em setembro no Aeroporto do Recife