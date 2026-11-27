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Rio de Janeiro Lula agradece a estudantes pelo movimento que o levou à reeleição Presidente cumpre agenda no estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu nesta sexta-feira (27) aos estudantes universitários pelas manifestações em massa que foram fundamentais para sua virada no segundo turno de outubro, quando conquistou um quarto mandato.

No primeiro turno, o presidente de esquerda ficou atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas a mobilização dos jovens nas ruas e nas redes sociais o impulsionou à vitória no segundo turno, por uma diferença de 4,4 milhões de votos, apenas três semanas depois.

"Eu sou grato a vocês", disse Lula, de 81 anos, diante de uma multidão de estudantes na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, no estado do Rio de Janeiro.

Os universitários gritavam "eu te amo!" e alguns choravam de emoção.

No dia seguinte à derrota de Lula no primeiro turno, um protesto inicialmente pequeno de estudantes de Direito dessa universidade abriu caminho para manifestações multitudinárias em todo o país.

"Não tinha entidade organizando. Era a consciência política de uma juventude", afirmou Lula, que ampliou o acesso à universidade para os mais pobres e a população negra.

Às vésperas do segundo turno, o presidente reestruturou sua campanha: começou a usar um celular para gravar vídeos, algo a que resistia até então, e buscou a orientação de influenciadores digitais para fazer frente à direita no ambiente digital.

Sua virada serviu de inspiração para movimentos de esquerda em todo o mundo.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), elogiou os estudantes por um "levante que produziu a maior derrota da extrema direita no mundo".

Maria Gabriela, de 23 anos, estudante de Relações Internacionais, disse à AFP que ficou surpresa com a dimensão dos protestos.

"Depois dos resultados do primeiro turno, sentimos muito medo, e acho que esse medo alimentou a esperança. A gente disse: 'Precisamos fazer alguma coisa'", comentou.

Embora tenha prometido maiores investimentos em educação, Lula foi cauteloso ao advertir que haverá "ajustes".

"A gente não pode gastar dinheiro à toa", afirmou.

Sua vitória foi mal recebida pelos mercados, preocupados com o crescente endividamento público do Brasil.

As ações despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo, e o real caiu na segunda-feira ao seu nível mais baixo em relação ao dólar em mais de 18 meses.

Lula respondeu com um plano de reforma fiscal e, na quinta-feira, nomeou o banqueiro Luiz Carlos Trabuco como ministro da Fazenda.

A Bolsa e o real se recuperaram nesta sexta-feira.

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