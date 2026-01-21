A- A+

Salário Lula assina MP que garante reajuste de 5,4% no piso dos professores e muda regra de correção Nova fórmula atrela aumentos ao crescimento do Fundeb e assegura reposição mínima da inflação; piso sobe para R$ 5.130,63 em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (21) uma medida provisória que redefine os critérios de reajuste do piso salarial nacional dos professores da educação básica e garante um aumento de 5,4% em 2026. Com a correção, o valor mínimo pago aos docentes com jornada de 40 horas semanais passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

O percentual representa um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 3,9%. Pela regra anterior, o reajuste seria simbólico, de cerca de 0,37%, o equivalente a pouco mais de R$ 18.

A MP altera a fórmula de atualização do piso para adequá-la ao novo desenho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), instituído por emenda constitucional. A partir de agora, o reajuste anual será calculado pela soma do INPC do ano anterior com 50% da média da variação real das receitas destinadas ao Fundeb por estados, Distrito Federal e municípios nos cinco anos anteriores.

O texto estabelece ainda que o percentual de correção nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior, garantindo, no mínimo, a preservação do poder de compra dos professores.

Segundo o Ministério da Educação, a mudança busca dar maior previsibilidade e estabilidade aos reajustes, além de alinhar a política de valorização do magistério à meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê a equiparação do rendimento médio dos professores ao de outros profissionais com escolaridade equivalente.

Caberá ao Ministério da Educação, comandado por Camilo Santana, publicar a portaria que oficializa o novo valor do piso. A medida provisória entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 60 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 60.

