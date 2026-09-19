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ELEIÇÕES 2026 Lula: Eles criaram o Banco Master e transformaram Vorcaro em amigo; nós o fizemos prisioneiro Lula falou ainda das suspeitas de envolvimento de Flávio Bolsonaro no esquema de corrupção

O candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convocou, novamente, durante ato de campanha em Santa Catarina, os idosos para votarem nas eleições deste ano, para, segundo ele, não deixar que o projeto iniciado neste mandato seja destruído com a vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL).

"A ideia do outro: quero tirar o meu pai da cadeia. E eu quero ganhar para deixar ele na cadeia. Eles criaram a quadrilha do INSS, roubaram os aposentados. Nós descobrimos a quadrilha. A Polícia Federal e a Controladoria ficaram dois anos investigando Ao todo o rombo foi de R$ 6 bilhões e já pagamos a 5 milhões de aposentados, cerca de R$ 3,5 bilhões", disse.

Lula falou ainda das suspeitas de envolvimento de Flávio Bolsonaro no esquema de corrupção. "Falavam que o filho do Lula é sócio do Careca do INSS, mas na semana passada descobrimos o escritório do Flávio fica na mesma sala do Careca", afirmou. "No Banco Master, eles transformam o (Daniel) Vorcaro em banqueiro e nós o transformamos em prisioneiro."

Ele cobrou, também, uma investigação mais dura desses escândalos por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). "O STF tem que investigar a todos, deixarem todos nus, porque nós merecemos saber a verdade", disse. "Se não mexermos com isso agora, não consertaremos esse País."

Lula já havia se despedido da plateia quando, ao levantar a bandeira brasileira e do PT, falou novamente sobre soberania nacional. "Essa é a bandeira da nossa pátria e é a bandeira do meu partido. Eu não sou um vira-lata que tem vergonha de dizer de qual partido eu sou e a bandeira (do Brasil) não é deles. E eles mostram uma hora a bandeira brasileira e outra hora a americana. Não tenho duas pátrias. A minha pátria é o Brasil."

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