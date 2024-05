A- A+

Tragédia no Sul Lula chega a centro de operações do Exército em Porto Alegre para se reunir com Eduardo Leite Os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) já estavam no Rio Grande do Sul e também estão com Lula

Após pousar na Base Aérea de Canoas (RS), o presidente Lula se dirigiu para o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, na zona leste de Porto Alegre, onde está em funcionamento um centro de operações do Exército, instalado para lidar com os efeitos dos desastres no Estado. As informações são da Rádio Gaúcha.



Lula chegou ao local de helicóptero neste domingo, 5, com sua comitiva, composta pelos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), pelo comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), além de 12 ministros do governo (Defesa, Fazenda, Transportes, Aeroportos, Educação, Saúde, Trabalho, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Cidades, Relações Institucionais e Secretaria-Geral da Presidência).



Os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) já estavam no Rio Grande do Sul e também estão com Lula.



No centro de operações, o presidente da República realiza uma reunião reservada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na sequência, deve haver uma conversa com as autoridades presentes, inclusive militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está prevista, ainda, uma coletiva de imprensa de Lula.

