A- A+

Ciência Lula-colossal, invertebrado mais pesado do mundo, é filmada em seu habitat natural pela primeira vez O animal foi descoberto há cem anos, mas nunca havia sido flagrado em vídeos no seu habitat

A lula-colossal, descoberta em 1925, foi flagrada pela primeira vez em seu habitat natural.

O momento, divulgado na terça-feira (15), foi registrado em vídeo por uma equipe internacional de cientistas e tripulantes a bordo do navio de pesquisa Falkor (too), do Schmidt Ocean Institute.

Por causa da profundidade na qual o animal vive, pouco se sabe sobre seu ciclo de vida, dieta e reprodução.

Registro da lula-colossal feito pela Schmidt Ocean em 9 de março de 2025 | Imagem: Schmidt Ocean

Para o flagra acontecer, a equipe do Schmidt Ocean Institute estava a uma profundidade de 600 metros.

Expedição

O avistamento ocorreu em 9 de março deste ano, em uma expedição perto das Ilhas Sandwich do Sul, no Oceano Atlântico Sul.

Segundo os pesquisadores, a lula encontrada estava no início da vida, ainda com quase 30 centímetros de comprimento.

A expedição de 35 dias que capturou as imagens da lula-colossal foi do Censo Oceânico, que saiu em busca de novas formas de vida marinha.

“É incrível que possamos alavancar o poder da comunidade taxonômica por meio da telepresença do R/V Falkor (também) enquanto estamos no mar”, disse a cientista-chefe da expedição, Dra. Michelle Taylor, da Universidade de Essex, que liderou a equipe do Censo Oceânico da Fundação Nippon-Nekton na expedição às Ilhas Sandwich do Sul.

A lula-colossal

Estima-se que a lula-colossal cresça até sete metros de comprimento e possa pesar até 500 quilos, o que a torna o invertebrado mais pesado do planeta.

O animal, quando jovem, tem o corpo translúcido, ao ponto de seus órgãos serem vistos a olho nu. Essa característica, que dificulta sua identificação, faz com que a lula-colossal faça parte da família das lulas-de-vidro (Cranchiidae).

Adultos moribundos, com o corpo já completamente visível, foram filmados por pescadores, mas nunca foram vistos vivos em águas profundas.

Veja também