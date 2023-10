A- A+

rio de janeiro Lula compara ataques no Rio à bombardeios na Faixa de Gaza: "Tanto fogo e tanta fumaça" Capital fluminense sofreu o maior ataque efetuado pela milícia após a morte do paramilitar Faustão na Zona Oeste da cidade, com 35 ônibus incendiados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira que as cenas de violência no Rio de Janeiro pareciam "a própria faixa de gaza". O presidente deu as declarações durante evento do Conselhão, no Palácio do Planalto. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, estava entre os participantes.

"O problema da violência do Rio de Janeiro, era muito fácil ficar vendo aquelas cenas, que parecia a própria Faixa de Gaza de tanto fogo e de tanta fumaça e dizer "é um problema do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paes, do governador". Não, é um problema do Brasil, é um problema nosso, que temos que tentar encontrar solução.

A capital fluminense sofreu na segunda-feira o maior ataque efetuado pela milícia após a morte do paramilitar Faustão na Zona Oeste da cidade, com 35 ônibus incendiados.

Nessa terça-feira (24), Lula afirmou que quer intensificar a atuação das Forças Armadas em portos e aeroportos para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. O Ministério da Defesa acredita que será possível atender ao pedido do governador do Rio, Cláudio Castro (PL-RJ), para o emprego pontual das Forças Armadas no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Como antecipou a coluna de Lauro Jardim, o pedido do governador foi feito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em telefonema na última terça-feira. Castro quer que o governo federal autorize o patrulhamento de tropas militares da Marinha na Baía da Guanabara e portos do estado, além da Aeronáutica nos aeroportos Galeão e Santos Dumont.

Castro está em Brasília nesta quarta-feira para uma série de reuniões. Há previsão de um encontro com o ministro da Defesa ainda na tarde desta quarta-feira (25).

