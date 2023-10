A- A+

DIPLOMACIA Lula conversa com Maduro sobre eleições na Venezuela Presidente do Brasil teria solicitado informações sobre a ''negociação entre o governo e a oposição'' no país vizinho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta segunda-feira (16) para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo o Palácio do Planalto, ambos conversaram sobre as eleições previstas para o próximo ano no país vizinho.

Em conversa de cerca de 30 minutos, Lula teria solicitado informações sobre a "negociação entre o governo e a oposição" da Venezuela, "bem como as tratativas em curso entre Caracas e Washington" sobre as sanções ao governo de Maduro.

Em julho, Brasil, União Europeia, Argentina, Colômbia e França divulgariam declaração conjunta pedindo que o governo e a oposição venezuelana retomem o “diálogo e a negociação” para chegar a um acordo e ter eleições em 2024 “justas para todos, transparentes e inclusivas”.

O documento também defende “a suspensão das sanções, de todos os tipos” impostas ao regime, com a finalidade de eliminá-las por completo a depender do desfecho do pleito, que precisa transcorrer de acordo com a lei e sob supervisão internacional.

Ainda segundo o governo brasileiro, os dois presidentes discutiram medidas para facilitar o comércio na fronteira entre os países.

"O presidente Maduro indicou que encaminhará nos próximos dias uma sugestão para o tratamento das cargas brasileiras retidas na fronteira. Os dois presidentes concordaram em acelerar a negociação de um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que representa alternativa inovadora aos tradicionais acordos bilaterais de investimentos", disse o Palácio do Planalto.

Na conversa, Lula teria discutido ainda a retomada da exportação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil para Roraima, único estado que não faz parte do sistema interligado do país.

O governo brasileiro também informou que os chefes de Estado trataram de "propostas para a retomada do pagamento da dívida bilateral da Venezuela com o Brasil", sem especificar se a Venezuela se comprometeu a honrar os compromissos.

