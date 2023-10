A- A+

DIPLOMACIA Lula conversa com presidente do Chile sobre situação em Israel Mais cedo, nas redes sociais, Lula que o governo federal está ''atento e trabalhando'' para repatriar todos os brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu colega chileno, Gabriel Boric, conversaram por telefone na tarde desta terça-feira (10) sobre o conflito em Israel.

De acordo com o Planalto, os dois presidentes trataram as consequências trágicas do conflito para a população civil. Mais cedo, nas redes sociais, Lula que o Governo Federal está "atento e trabalhando" para repatriar todos os brasileiros que solicitarem e que fará o "possível para o processo de paz" em Israel.

O grupo terrorista palestino Hamas atacou o sul de Israel, na manhã do último sábado, com foguetes, bombardeios e assassinatos e sequestros de civis. Dois brasileiros já morreram nos conflitos. O Planalto ressaltou que brasileiros estão sendo trazidos do país.

"O primeiro voo com 211 passageiros decolou de Tel Aviv, em ação de repatriação dos brasileiros. Estão previstos mais cinco voos até domingo. O Governo Federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região", escreveu Lula nas redes sociais.

Nesta terça-feira, a primeira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) usada para repatriar brasileiros em Israel decolou14h12 (horário de BSB). Ele está retornando ao Brasil com 211 passageiros. A previsão é que a aeronave chegue na madrugada desta quarta-feira, pousando em Brasília por volta das 4h.

