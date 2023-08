A- A+

Clima Lula convida países amazônicos a pressionar juntos por verba climática Presidente diz que planeja pronunciamento conjunto de nações da região na COP do Clima em Dubai, no fim do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em seu segundo discurso na Cúpula da Amazônia, em Belém, que busca uma ação conjunta dos países da região para pressionar nações ricas a ajudarem a financiar o desenvolvimento local.

— Na COP 28, nos Emirados Árabes, espero que todos estejamos juntos para, quem sabe, fazer um pronunciamento em nome da Amazônia, em nome dos países que têm floresta, para que os países ricos que já destruíram as suas assumam a responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimento, para melhorar a vida do nosso povo — disse o presidente.

A declaração foi dada após o presidente encerrar a leitura de um discurso escrito, no qual delineou um proposta que chamou de "sonho amazônico".

Buscando se consolidar como líder do bloco, Lula criticou a política ambiental do governo Bolsonaro, que registrou aumento nas taxas de desmatamento, e exibiu números que mostram algum avanço no começo de 2023.

— Já podemos ver resultados. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 42,5% nos primeiros sete meses deste ano. Assumimos o compromisso de zerar o desmatamento até 2030 — afirmou.

O presidente falou muito também de resultados que obteve em seus dois primeiros mandatos, há mais de dez anos.

— Entre 2004 e 2012, reduzimos o desmatamento na Amazônia em 83% e evitamos que 4 bilhões de toneladas de CO2 fossem emitidas na atmosfera. Essa foi a maior contribuição feita por um país para redução dos gases de efeito estufa oriundos do desmatamento até hoje — disse.

O presidente destacou medidas anunciadas mais recentemente, como o Centro de Cooperação Policial Internacional para enfrentar os crimes transfronteiriços na floresta. Falou também de uma "revitalização do Parlamento Amazônico" e da criação de um painel técnico-científico intergovernamental só para a Amazônia, no modelo do IPCC, o painel do clima da ONU.

