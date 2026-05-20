Lula: Currículo escolar deve incluir conteúdo voltado ao combate à violência contra a mulher
Presidente classificou o ciúme como "uma das doenças mais violentas que nós temos"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 20, que o Conselho Nacional de Educação (CNE) deve estudar formas de inserir conteúdos de enfrentamento à violência contra a mulher no currículo escolar. A declaração foi feita durante a cerimônia que marcou os 100 dias do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, realizada pela manhã no Palácio do Planalto.
"O Conselho Nacional de Educação precisa saber como a gente coloca isso corretamente no currículo escolar", disse Lula. "A humanidade avançou, o mundo do trabalho mudou, o mundo da escola mudou. Ninguém é mais o mesmo depois da internet. Nós precisamos ter um processo de reeducação".
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Lula classificou o ciúme como "uma das doenças mais violentas que nós temos" e defendeu que é preciso vencer a violência contra a mulher por meio da educação.
"Como a gente vai preparar um menino de seis anos de idade em uma creche que ele não é melhor do que a menina? Que ele não é mais poderoso do que ela? Isso pode ser ensinado pelo professor. Uma criança bem ensinada vai ensinar o pai e a mãe, e eles vão ter vergonha de brigar na frente do filho", afirmou o presidente