Lula defende alta do IOF e diz que governo deve brigar por medida de Haddad: Não dá para ceder toda

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o decreto do governo que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicado pela equipe econômica na semana passada. O decreto se tornou um novo episódio de crise entre o governo e a Câmara dos Deputados. Na última segunda, a Casa aprovou a urgência de um projeto que derruba a medida.

"O IOF do Haddad (ministro da Fazenda) não tem nada de mais, então essa briga nós temos que fazer. Não dá para ceder toda hora" declarou Lula em entrevista ao podcast Mano a Mano.

A entrevista, divulgada na madrugada desta quinta-feira, foi gravada pelo rapper Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira no último domingo — um dia antes da votação de urgência do projeto que cancela os efeitos do decreto na Câmara. Parlamentares, inclusive da base do governo, têm criticado o pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Após a votação da urgência, trâmite que dá mais rapidez à análise do texto, será necessário votar o mérito. As reviravoltas em torno do IOF já renderam três decretos diferentes sobre o assunto. O primeiro foi publicado no dia 22 de maio e elevou a alíquota de diversas operações. No mesmo dia, o governo recuou apenas na tributação das remessas de fundos brasileiros ao exterior.

Após reação negativa de setores do mercado e parlamentares, o governo publicou um decreto "recalibrando" os valores do IOF na noite da última quarta-feira. Com o recuo parcial, a Fazenda estima reduzir a arrecadação neste ano de R$ 19,1 bilhões para entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões.

Veja também