INTERNACIONAL Lula discursa em Angola após bilateral Presidente do Brasil foi condecorado com a Ordem Dr. António Agostinho Neto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente angolano João Lourenço discursam no Palácio Presidente, em Angola, após uma reunião bilateral.

Antes, os dois participaram de uma cerimônia de condecoração. Lula foi condecorado com a Ordem Dr. António Agostinho Neto e o presidente angolano com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Lula realizou suas primeiras agendas oficiais no país nesta sexta-feira. Ele chegou ao Palácio Presidencial perto das 7h15, horário de Brasília, e foi recebido pelo presidente angolano, João Lourenço.

O presidente também visitou o Memorial Antônio Agostinho Neto, ex-presidente que lutou pela independência do país. Lula prestou homenagem ao político e depositou uma coroa de flores. A relação diplomática entre Brasil e Angola foi estabelecida em 1975, ano da independência do país africano — o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência.

Na agenda do presidente ainda há a previsão que ele participe de uma sessão solene em sua homenagem na Assembléia Nacional e tenha um encontro privado com Carolina Cerqueira, presidente da Assembléia.

