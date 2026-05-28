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Educação

Lula diz estar 'chateado' com evasão de alunos do ProUni por dificuldades financeiras

A declaração foi dada durante a sanção do projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), primeira instituição de ensino superior do País voltada aos povos originários

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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante o anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no estaleiro Bertolini, em Manaus, estado do Amazonas, Brasil, em 27 de maio de 2026O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante o anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no estaleiro Bertolini, em Manaus, estado do Amazonas, Brasil, em 27 de maio de 2026 - Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (28) que ficou 'chateado' ao descobrir que existem alunos do Programa Universidade para Todos (ProUni) que desistem dos cursos superiores por dificuldades financeiras.

A declaração foi dada durante a sanção do projeto que cria a Universidade Federal Indígena (Unind), primeira instituição de ensino superior do País voltada aos povos originários.

Lula disse que é preciso criar medidas para que as evasões não aconteçam. "Uma coisa que fiquei sabendo que me deixou um pouco chateado é que tem muitos alunos do ProUni que desistem da universidade por adversidade financeira, que é uma coisa que nós temos que pensar em como evitar que um jovem que faz um esforço para chegar na universidade, desiste por problemas financeiros", disse o presidente.

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A Universidade Federal Indígena
No início de maio deste ano, o Senado aprovou o projeto da criação da Unind sem alterações ao que já havia passado pela Câmara dos Deputados.

A nova universidade, sancionada por Lula, terá como sede a antiga Universidade dos Correios, em Brasília. A proposta é que a unidade comece a funcionar em 2027 e seja dedicada a atender os interesses da população indígena brasileira, que não possui ensino superior dedicado ao grupo. Incialmente, a universidade deve oferecer 10 cursos, com 366 docentes e atender 2,8 mil alunos. É prevista também a construção de campus espalhados pelo País.

Em um rápido discurso em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, Lula disse que o Brasil está ensinando o mundo a compreender a possibilidade de garantir direitos à população indígena de "forma civilizada".

Nos próximos dias, Lula também deve sancionar a criação da Universidade Federal do Esporte (UFEsporte).

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