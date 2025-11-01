A- A+

COP30 Lula diz que Belém será outra cidade no pós-COP30 e refuta críticas sobre falta de estrutura A COP30 vai ser realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela chamada de Cúpula dos Líderes nos dias 6 e 7 de novembro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, refutou neste sábado, 1º de novembro, os argumentos sobre a possível falta de estrutura da capital paraense para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Segundo ele, Belém (PA) não será "mais a mesma" após o grande evento, que deve receber mais de 40 mil pessoas, de acordo com estimativas do governo.

As dificuldades logísticas de uma conferência desse porte já eram esperadas e até recentemente estavam concentradas na falta de hospedagem suficiente e preços abusivos em locações. Lula sugere que os problemas operacionais estariam atenuados.

"Quem é que imaginava há pouco tempo que um transatlântico, que carrega 100 mil passageiros, viria para cá? Ninguém. Estamos mostrando que é possível. As pessoas que não queriam trouxéssemos a COP pro Norte do país, porque não tinha estrutura Está aqui a estrutura. Quando há disposição política de fazer, as coisas acontecerem", declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

O presidente participou da entrega das obras de requalificação do chamado Porto de Outeiro e da ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém.

A COP30 vai ser realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela chamada de Cúpula dos Líderes nos dias 6 e 7 de novembro.

O encontro internacional reúne chefes de Estado de dezenas de países, ministros e dirigentes de organizações internacionais.



Veja também