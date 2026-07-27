Seg, 27 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Brasília

Lula diz que Brasil 'retomou presença na Ásia' após reunião com presidente da Coreia do Sul

Declaração foi feita após encontro com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, nesta segunda-feira (27), no Palácio da Alvorada

Reportar Erro
Lula recebe presidente da Coreia do Sul e reafirma parceria estratégica entre os paísesLula recebe presidente da Coreia do Sul e reafirma parceria estratégica entre os países - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (27),  que o Brasil "retomou sua presença na Ásia" nos últimos três anos, durante o governo petista. "Restabelecemos diálogo de alto nível com as maiores economias da Ásia e aproximamos empresas e investidores", afirmou em declaração à imprensa após se reunir com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, no Palácio do Alvorada.

Leia também

• Falas de Javier Milei contra Lula e Moraes ganham destaque na imprensa internacional

• Mauro Vieira se reúne com embaixador da Argentina e repudia declarações de Milei sobre Lula

• Governo argentino não pedirá desculpas a Lula por falas de Milei em evento do PL, diz jornal

Para Lula, o diálogo com a Ásia "significa se aproximar de uma das regiões que mais impulsionam o crescimento, a inovação e a transformação da economia global."

Na declaração ao lado do presidente da Coreia do Sul, Lula disse que os dois estão construindo uma "parceria mais ambiciosa e preparada para desafios do mundo."

Lula disse que o Brasil não recebia uma visita de estado do presidente da Coreia do Sul há 11 anos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter