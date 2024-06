Lula diz que Brasil só participará de debate sobre paz quando Putin e Zelensky sentarem à mesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil só participará de reuniões para discutir a paz quando a Ucrânia e a Rússia estiverem sentadas à mesa de negociação.



Em sua avaliação, há ainda muita resistência do chefe russo, Vladimir Putin, e do chefe ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Lula disse ter se reunido com a presidenta da Confederação Suíça, Viola Amherd.



No encontro, ela convidou o petista para participar da reunião que ocorre neste final de semana para discutir a paz.

"Disse a ela que o Brasil tinha tomado a decisão de não ir, porque o Brasil só participará de reunião para discutir paz quando os dois lados do conflito estiverem sentados à mesa. Porque não é possível você ter uma guerra com dois e achar que se reunir só com um, você resolve o problema", disse Lula, em coletiva de imprensa neste sábado, 15, na Itália.