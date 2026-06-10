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SEGURANÇA PÚBLICA Lula diz que dará aval para governo cobrar devolução de celulares roubados em posse de cidadãos Lula afirmou que o fato de que a maior parte das pessoas com celulares roubados é pobre o deixou com uma "inquietação" quanto às repercussões dessa medida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 10, que dará aval para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública avise pessoas que tenham posse de celulares roubados que é necessário devolver os aparelhos ao poder público

Lula afirmou que o fato de que a maior parte das pessoas com celulares roubados é pobre o deixou com uma "inquietação" quanto às repercussões dessa medida. Mesmo assim, decidiu levar a iniciativa adiante e disse que vai despachar com o ministro da Justiça, Wellington César, nesta quarta.

O anúncio foi feito durante sessão plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDES), conhecido como Conselhão. Lula foi o último a falar na sessão que se iniciou pela manhã e se estendeu até o início da tarde.

O presidente iniciou falando que faria uma consulta aos integrantes do Conselhão - o que ele de fato fez ao fim de seu relato. A "enquete" foi meramente figurativa, já que a decisão cabe apenas a ele.

"Vou fazer uma consulta a vocês para vocês se transformarem em um conselho deliberativo. Vou contar uma coisa que não deveria contar, mas vou contar. Faz dez dias que o ministro da Justiça me apresenta um estudo para colocar em prática uma coisa chamada Telefone Seguro. Temos um cadastro com endereço e chassi de 2,5 milhões de celulares roubados. Não sabemos quem roubou, mas sabemos que foi roubado", afirmou.

Lula continuou: "Eu ia passar uma mensagem dizendo que todos os 2,5 milhões de pessoas que estão com o celular roubado têm que devolver. Precisa devolver porque estão cometendo um delito e se forem pegos pode sofrer uma punição desnecessária".

O presidente disse saber que "rico não compra telefone roubado", mas que "pobres compram". "Essa inquietação econômica de quem está com telefone roubado mexeu com a minha cabeça, mas não posso ficar com essa dúvida, porque o Telefone Seguro vai deixar milhões de brasileiros tranquilos de que não vão mais ter o celular roubado", declarou.

"Hoje convoquei uma reunião com o ministro, que já era para ter convocado, e vou efetivamente despachar o sinalzinho para quem estiver com o telefone roubado devolver, porque senão poderá ter consequências", disse. Lula afirmou que a devolução deve ser feita nos Correios, já que algumas pessoas têm preocupação quanto a ir a uma delegacia, "porque não sabem o tipo de delegado ou policial que vão encontrar".

Ao final do encontro, o Broadcast Político presenciou alguns integrantes do Conselhão falarem, em conversas reservadas, que essa medida pode ter repercussões negativas para o presidente junto à população mais pobre. Na consulta que Lula fez aos presentes, praticamente todos os presentes levantaram a mão quando o presidente perguntou se deveria levar a ação adiante.

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