Lula diz que energia elétrica 'do povo' não poderá ser usada para data center
Setor aguarda a regulamentação do Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu nesta sexta-feira (6), um possível condicionamento de data centers à autoprodução de energia.
"Qual é o país que tem condições de investimento em data center que consome energia para caramba mais do que o Brasil? Exigindo que quem vier investir construa a sua própria energia, porque não vai ser a energia do povo que vai ser utilizada para data center", declarou.
Leia também
• Rogério Marinho diz que vai procurar Lula e STF se for eleito presidente do Senado
• Governo Lula aprova diretriz para reduzir dependência de combustíveis fósseis
• Lula convida Janones para viagem para COP-31 e Filipinas para fazer lives
Lula falou na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
Por lei que aguarda regulamentação, os data centers que receberão incentivos fiscais poderão atender à totalidade da sua demanda de energia elétrica por meio de contratos de suprimento ou autoprodução, proveniente de geração a partir de fontes renováveis ou de baixa emissão.
Ou seja, a autoprodução já é uma possibilidade, mas não a única.
"Nós queremos que venha muita gente para cá, para fazer investimento e que uma parte do banco de dados fique para o governo brasileiro poder guardar os seus", disse Lula.
O setor aguarda a regulamentação do Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata), incluindo a definição das fontes de energia elétrica para suprimento. Houve divergência sobre a classificação do gás natural.
Hoje, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar, daqui a duas semanas, a regulamentação do Redata. "Estamos praticamente finalizados com os termos da regulamentação.
Tivemos que priorizar com o presidente outros temas, inclusive esse sobre transição energética para a viagem da COP31.
Provavelmente, essa discussão deverá se dar com ele na outra semana, não na próxima, quando ele estará fora. Na outra semana, esperamos anunciar a regulamentação", afirmou.