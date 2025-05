Lula diz que irá ao enterro de Mujica no Uruguai após voltar da China

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá ao velório do ex-presidente do Uruguai “Pepe” Mujica. — Eu pretendo, chegando à Brasília, ir ao enterro do Pepe Mujica porque eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente com demostração de muita dignidade e de muito respeito — disse Lula a jornalistas na China, onde cumpria uma visita oficial. Lula finalizou as agendas em Pequim nesta quarta-feira.



A previsão é de que ele desembarque em Brasília no final da noite e, depois, vá para Montevidéu.



O velório de Mujica começa partir desta quarta, será aberto ao público e durará pelo menos 24 horas, segundo as autoridades. Mujica morreu ontem aos 89 anos, após meses de luta contra um câncer no esôfago. — Eu conheço muito políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma de Pepe Mujica, ele era efetivamente uma figura excepcional — declarou Lula.



O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-presidente uruguaio.

Veja também