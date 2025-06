A- A+

ORIENTE MÉDIO Lula diz que Israel precisa parar com 'vitimismo': "O que está acontecendo em Gaza é genocídio" Mais cedo, a Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 15 pessoas morreram no sul do território palestino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira a postura de Israel e o conflito em Gaza. A fala aconteceu em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

Mais cedo, a Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 15 pessoas morreram no sul do território palestino, após disparos israelenses. Lula classificou o conflito em Gaza como "genocídio".





É exatamente por conta do povo judeu sofreu na história que o governo de israel tinha que ter respeito e humanismo com o povo palestino. eles tratam palestinos como povo de segunda classe.

— Essa guerra nem o povo judeu quer. A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. É uma vingança de um governo com a possibilidade de criação do Estado Palestino. O que estamos vendo não é guerra de dois exércitos. É um exército totalmente profissional matando mulheres e crianças na faixa de Gaza. Não é uma guerra, é um genocídio — disse Lula no evento que elegeu o prefeito de Recife, João Campos, como novo presidente do PSB.

Veja também