florestas tropicais Lula diz que TFFF terá apoio dos países das bacias do Amazonas, do Congo e do Bornéu-Mekong Até agora, só Brasil (US$ 1 bilhão), Indonésia (US$ 1 bilhão) e Portugal ( 1 milhão) já anunciaram investimentos no TFFF

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 6, que o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) terá apoio de países das bacias do Amazonas, do Congo e do Bornéu-Mekong. Ele evitou, entretanto, citar valores já aportados por nações no fundo.

Até agora, só Brasil (US$ 1 bilhão), Indonésia (US$ 1 bilhão) e Portugal (€ 1 milhão) já anunciaram investimentos no TFFF. Há expectativa que mais países o façam durante a COP30.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que gostaria de ter US$ 10 bilhões no fundo até o fim da presidência brasileira da COP30, em 2026. "O TFFF obteve apoio de países das bacias do Amazonas, do Congo e de Bornéu-Mekong.

O Fundo de Florestas Tropicas será um dos principais resultados concretos no espírito de implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás" afirmou.

E completou: "Em poucos anos, poderemos ver os frutos desse fundo. Teremos orgulho de lembrar que foi no coração da floresta amazônica que demos esse passo juntos."

