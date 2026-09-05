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PIX Lula diz que Trump quer 'acabar com o Pix' e afirma que defenderá sistema de pagamentos Petista disse que pretende defender o sistema de pagamentos em encontro com o presidente dos Estados Unidos, previsto para ocorrer na ONU

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou neste sábado (5), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer "acabar com o Pix".

Ele afirmou, entretanto, que pretende defender o sistema de pagamentos em encontro com o republicano.

"Eu vou encontrar o Trump na ONU e dizer para ele fazer um Pix e ver o quanto é bom", afirmou Lula.

As declarações ocorreram durante comício no município de São José do Rio Preto (SP), ao lado do candidato a governador de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e das candidatas ao Senado Federal pela chapa governista, Marina Silva e Simone Tebet.

Mais cedo, o candidato esteve no Hospital de Amor de Barretos (SP)

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