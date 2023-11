A- A+

REPATRIAÇÃO Lula diz que vai receber brasileiros resgatados da Faixa de Gaza em Brasília Grupo embarcou na manhã desta segunda-feira (13) em avião da FAB na capital do Egito, Cairo, rumo ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (13) que vai receber os brasileiros e familiares que conseguiram cruzar a fronteira da Faixa de Gaza para o Egito no domingo (12). Ao todo, 32 pessoas foram repatriadas.

O grupo embarcou na manhã desta segunda-feira na aeronave VC-2 (Embraer 190) da Força Aérea do Brasil (FAB) na capital do Egito, Cairo, rumo ao Brasil. A decolagem ocorreu às 6h51, segundo a FAB. A previsão é que eles pousem em Brasília na noite desta segunda-feira.

"A segunda-feira começa com muito trabalho. Reunião com ministros, cerimônia de sanção do projeto de lei que atualiza a Lei de Cotas e, à noite, vou receber os brasileiros e parentes palestinos que chegam ao Brasil de Gaza. Bom dia e uma ótima semana para todos", escreveu nas redes sociais.

