América do Sul Lula diz torcer para que Venezuela volte à normalidade e para que EUA retirem sanções Presidente também disse esperar que no Chile se possa discutir a integração da América do Sul

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 23, torcer para que a Venezuela volte à normalidade e que os Estados Unidos retirem as sanções contra o país sul-americano. Ele disse que, caso seja convidado, o Brasil participará como observador das eleições presidenciais venezuelanas.



"Quem ganhou, toma posse e governa", declarou Lula, durante café com jornalistas, ao dizer que a perspectiva é que tudo volte à normalidade após o processo eleitoral.



Lula já chegou a criticar o fato de uma candidata da oposição ao presidente Nicolás Maduro ter sido impedida de se credenciar para concorrer à presidência da Venezuela.



Nesta terça, o presidente do Brasil também disse esperar que no Chile se possa discutir a integração da América do Sul, inclusive política.

De acordo com Lula, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, recebeu uma carta do presidente da Argentina, Javier Milei. Mas o petista disse que ainda não viu o documento.

